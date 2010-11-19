AB'den Türkiye'ye Kıbrıs önerisi

T24 - AB Türkiye’ye limanlarını ve havasahasını Rum kesimine açması için yeni bir öneri sundu. Karşılığında da Türkiye’ye Rum kesiminin engellediği iki başlığın açılması garantisi verildi.

NTV'nin haberine göre, AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Belçika Ankara’ya resmen ek protokolün hayata geçmesi için teklifte bulundu. Ek protokole göre Türkiye limanlarını ve havasahasını Rum kesimine açacak.



Öneri çerçevesinde Belçika, Türkiye’nin İstanbul’da AB üyesi 27 ülkenin kullanımına bir liman açmasını önerdi. Bununla birlikte Türkiye’ye Rum kesimi dahil tüm AB üyelerine transit geçişler için hava sahasını da sınırsız bir şekilde açması önerildi.



Buna karşılık Rum kesiminin tek taraflı olarak askıya aldığı altı başlıktan enerji ile adalet ve temel özgürlükler başlıklarını müzakereye açma garantisi verildi. Ayrıca teknik olarak müzakere edilebilecek üç başlığın da müzakere edileceği garantisi verildi.



Bunlar dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesimi arasındaki ticareti belirleyen Yeşil Hat tüzüğünün de genişletilmesi ve teknik iyileştirilmesi sağlanacak.



Şayet Türkiye Aralık ayının ilk haftasına kadar bu isteği karşılarsa Rum kesimi Cumhurbaşkanı Hıristofyas AB Zirvesi öncesi Türkiye ile AB görüşmelerin tamamen veto etmeyecekleri ve iki başlığın açılması engel olmayacaklarını açıklayacak.



Ankara ise bu teklifi hafif buldu. Kapsam ve içeriğin genişletilmesi isteniyor. Türkiye’nin ayrıca Ankara KKTC’nin doğrudan uçuşlarının son derece önem teşkil ettiğinin bunun da pakette yer alması gerektiğini düşünüyor.





