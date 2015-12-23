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AB'den Türkiye'ye çağrı: Barış sürecine geri dönün

“Süreç, çok sayıda can almaya devam eden sorunun çözümü için tek yol olmayı sürdürüyor”

23 Aralık 2015 16:16

Avrupa Birliği Komisyonu, bölgede yaşanan çatışmalar ve ölümlere ilişkin, tüm siyasi liderlere derhal ateşkes ve barış sürecine geri dönülmesi çağrısı yaptı. 

İMC’de yer alan habere göre, Türkiyeli yetkililerin, PKK ve sınırdaki diğer örgütlerden kaynaklanan tehditler nedeniyle güçlüklerle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, “Ancak müdahalenin belli bir kapsam içinde tutulması ve yerel nüfus üzerindeki etkilerinden kaçınılması hayati” denildi.

Tekrarlanan çağrılara rağmen bölgede durumun kötüleşmeye devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“Şiddetin daha da fazla tırmanmasını önlemek için tüm siyasi liderlere derhal ateşkes ve Kürt barış sürecine acilen geri dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Son iki senede önemli bir gelişme yakalandı ve bu kaybedilmemeli.

Süreç, çok sayıda can almaya devam eden sorunun çözümü için tek yol olmayı sürdürüyor. AB, olumlu bir sonuca ulaşılması için her zaman olduğu gibi tüm çabaları desteklemeye hazır.”

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