T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'den Türkiye, İran ve Rusya'ya 'Suriye' çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Astana'nın garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran'a "Suriye'de ateşkes sürecine yardımcı olma" çağrısı yapan bir kaleme aldı

28 Şubat 2018 20:11

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den Türkiye, İran ve Rusya'ya Suriye'de ateşkes çağrısı geldi.

Reuters’ın tarafından ortaya çıkarılan ve Mogherini tarafından yazılan mektupta, Astana’nın garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran’a Suriye’deki insani yardımların ulaştırılabilmesi için ateşkes sürecine yardımcı olma çağrısı yapıldı. Mogherini, söz konusu mektupta “çatışmaların durması için gerekli her şeyin yapılması gerektiğini” ifade ediyor.

Mogherini mektubunda , Doğu Guta’dan gerekli tahliyelerin de bir an önce yapılması gerektiğine de dikkat çekti.

ETİKETLER

mogheriniabsuriyeateşkes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24