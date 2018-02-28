AB'den Türkiye, İran ve Rusya'ya 'Suriye' çağrısı

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den Türkiye, İran ve Rusya'ya Suriye'de ateşkes çağrısı geldi.

Reuters’ın tarafından ortaya çıkarılan ve Mogherini tarafından yazılan mektupta, Astana’nın garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran’a Suriye’deki insani yardımların ulaştırılabilmesi için ateşkes sürecine yardımcı olma çağrısı yapıldı. Mogherini, söz konusu mektupta “çatışmaların durması için gerekli her şeyin yapılması gerektiğini” ifade ediyor.

Mogherini mektubunda , Doğu Guta’dan gerekli tahliyelerin de bir an önce yapılması gerektiğine de dikkat çekti.