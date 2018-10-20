AB'den Trump'a karşı Asya açılımı

ABD ile ticari anlaşmazlıkların kızıştığı bir dönemde AB ve Asya'dan 51 ülkenin liderleri birlik ve dayanışma mesajı verdi. Zirvenin sonuç bildirgesinde "kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılık" vurgusu yapıldı.Avrupa ve Asya'dan 51 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de yapılan Avrupa-Asya Toplantısında (ASEM) serbest ticaretin korunması ve güç birliği mesajı verdi. "Küresel Zorluklar Karşısında Küresel Partnerler" sloganı altında Perşembe akşamı başlayan iki günlük zirve, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" sloganıyla yürüttüğü ticaret politikalarına karşı küresel bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Zirvenin Cuma günü açıklanan sonuç bildirgesinde ticarette her türlü korumacılık reddedilerek katılımcı ülkelerin "kurallar üzerine kurulu uluslararası düzene bağlılıkları" vurgulandı. Sonuç bildirgesinde, ABD Başkanı Trump'ın reform talep ettiği ve aksi takdirde ayrılmakla tehdit ettiği Dünya Ticaret Örgütü'ne de destek vurgusu yapıldı. Bildirgede iklim değişikliği ile mücadele, Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşılması gibi vurgular da yer aldı.

"İran anlaşmasına bağlıyız"

ASEM ülkeleri, İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile 2015 yılında imzalanan, ancak Trump yönetiminin bu yıl Mayıs ayında tek taraflı olarak feshettiği anlaşmaya da bağlılıklarını vurguladı. Bildirgede, anlaşmaya bağlılığın, "uluslararası anlaşmalara saygı, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın teşviki" anlamına geldiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede yaptığı konuşmada, "Avrupa ve Asya'dan ülkelerin kurallara dayalı bir dünya ticareti ve çok taraflılık ilkesi çerçevesinde bir araya geldiğini" belirterek "Kazan-kazan durumları yaratmanın önemli olduğu bir dünya için" zirvede güçlü bir mesaj verildiğini kaydetti.

"Gerçek bir küresel gücüz"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker "küresel sorunların üstesinden gelebilmenin sadece çok taraflı girişimlerle mümkün olabileceğini" vurguladı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de ASEM ülkelerinin "birlikte gerçek bir küresel güç olduğunu" söyledi.

AB ülkeleri, Rusya, Çin, Avustralya ve Japonya'nın da yer aldığı 51 ASEM ülkesi, dünya ticaret hacminin yüzde 55'ini, dünya nüfusunun yüzde 60'ını ve dünyadaki toplam gayrisafi milli hasılanın yüzde 65'ini oluşturuyor.

Merkel'in ikili görüşmeleri

Zirve çerçevesinde ikili görüşmeler de yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel Cuma günü aralarında Çinli ve Rus mevkidaşları Li Kıçiang ve Dimitri Medvedev'in de bulunduğu liderlerle bir araya geldi. Rus diplomatik kaynaklar, Almanya'nın girişimiyle gerçekleştiğini belirttikleri görüşmede enerji alanındaki ekonomik işbirliğinin ele alındığını bildirdi.

AFP,dpa/BK,MY

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