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Dünya

AB'den Suriye'ye silah ambargosu

AB, protestoların şiddetle bastırıldığı Suriye'ye silah ambargosu koydu.

10 Mayıs 2011 03:00

T24 - AB temsilcilerinin tavsiyesi, üye ülkeler tarafından onaylandı. Aynı zamanda, 13 kişiye seyahat yasağı getirildi ve bu kişilerin mal varlıkları donduruldu.  


AB ayrıca, Suriyeli yetkili ve rejimle ilişkili 13 kişinin AB üyesi 27 ülkeye seyahat etmesini yasakladı ve mal varlıklarını dondurdu. Birlik, 13 kişinin sivillere uygulanan baskıdan sorumlu görüldüklerini bildirdi. 

Yaptırım uygulanacak yetkililerin adlarının yarın AB'nin resmi dergisinde yayımlanacağı kaydedilirken, AB'den bir yetkili geçen hafta yaptığı açıklamada, bu kişiler arasında Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bulunmadığını söylemişti. 

AB temsilcileri cuma günü Suriyeli yetkililere vize uygulanması ve mal varlıklarının dondurulmasını önermişti, ancak tavsiyenin bütün üye ülke hükümetleri tarafından onaylanması gerektiği için kararın bugün alınabildiği belirtiliyor. 


İNSANİ YARDIMA İZİN YOK 

Öte yandan Suriye, BM insani yardım heyetinin, ülkedeki protestoların başladığı yer olan Dera kentine girişine izin vermedi. 

BM sözcüsü Ferhan Hak yaptığı açıklamada, heyetin, insani yardım ihtiyaçlarını tespit amacıyla kente girmek istediğini ancak izin verilmediğini belirtti. 

Sözcü, izin verilmemesinin nedenini öğrenmeye çalıştıklarını, Suriye'nin diğer bölgelerine giriş için de izin almaya çalıştıklarını belirtti.

 

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