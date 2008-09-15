AB'den STK'lara tercüme desteği

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Sivil Toplum Diyaloğu Projesi”, AB ve Türkiye arasındaki diyaloğa katılmak ve bu çerçevede faaliyetler gerçekleştirmek isteyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.Siz de bu tür faaliyetleri olan bir STK iseniz ve potansiyel Avrupalı ortaklarla iletişim kurmakta dil bariyeri ile karşılaşıyorsanız, çözüm çok yakınınızda !Sivil Toplum Diyaloğu Projesi kapsamında oluşturulan tercüme olanağı, dil bariyerinin yaratabileceği bilgi ve deneyim paylaşımı eksikliğini gidermek için sizlere sunulan çok yeni bir hizmet. Ocak- Ekim 2009 tarihleri arasında düzenleyeceğiniz toplantı, konferans, çalıştay, seminer ya da hazırlayacağınız internet sitesi, broşür, kitapçık, haber bülteni, makale gibi faaliyetlerinize sözlü ve/veya yazılı tercüme hizmeti konusunda destek alabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey en geç 31 Ekim 2008 tarihine kadar başvurmak...AB ve Türkiye arasındaki diyaloğa katkıda bulunma yönünde bilgi ve deneyimlerinizin Avrupalı ortaklarınızla buluşması ve daha geniş kitlelere ulaşması için başvurularınızı bekliyoruz.Sivil Toplum Diyaloğu Projesi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve bu fırsattan faydalanmak için Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Tercüme Hizmetleri Başvuru Rehberini ve Başvuru Formunu doldurunuz.Başvuru için: