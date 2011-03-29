AB'den sert uyarı: Müzakereler kesilebilir

T24

AP, Bakan Bağış'a yazdığı mektupla uyardı: Korku iklimi yaratılıyor

IPI: Henüz delil görmedik

Silah değil, uyuşturucu değil

AB Haber’e göre, Avrupa Komisyonu’ndan üst düzey bir bürokrat yaptığı açıklamada, basılmamış kitap ile ilgili Türkiye’de yapılan operasyonların siyasi kriterlerin ihlali anlamına geldiğine dikkat çekerek, "Gelişmelerin böyle devam etmesi durumunda müzakere sürecinin kesilmesi önerisinin kimseyi şaşırtmaması gerek" ifadesini kullandı.Son gazeteci ve yazarların tutuklanmasıyla Ergenekon dava sürecinin farklı bir boyuta ulaştığına dikkat çeken bürokrat, "Gazeteci ve yazarların Ergenekon süreciyle ilgili karşı karşıya bulundukları durum kabul edilemez. Kimse Türkiye’nin stratejik önemine bakmaz. Müzakere sürecinin kesilmesi gündeme gelir. Türkiye AB üyesi olmak istiyorsa kurallar bellidir" dedi.Avrupa Parlamentosu üyeleri Alexander Graf Lambsdorff ve Marietje Schaake ise Devlet Bakanı Egemen Bağış’şa şu mektubu yazdı:Radikal gazetesi bürolarının basılmasından ve ‘kamuoyunda yanlış bilgilendirmeyle sansasyon yaratacağı, dolaylı olarak (Ergenekon) üyelerine manevi destek ve motivasyon vereceği’ iddiasıyla bir kitabın basımını durdurma girişimlerinden derin üzüntü duyuyoruz. Bu baskın gibi eylemler ve ciddi suçların sürmekte olan soruşturmaları kapsamında bile olsa gazetecilerin tutuklanması, basın özgürlüğünü kısıtlıyor ve korku iklimi yaratıyor. Önemli bir seçime sadece bir kaç ay kala, bizler oldukça endişeliyiz. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin en güçlü savunucuları ve liberaller olarak, temel hak ve sivil özgürlükleri başlıca önceliklerimiz olarak değerlendiriyoruz. Kopenhag kriterlerinin bir parçası olan temel haklar, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin de ana unsurudur ve öyle kalacaktır.Gazeteciler ve Radikal gazetesi üzerindeki yoğun baskıyı haklı çıkaracak bir mazeret bulmak çok güç.Sizden hükümetin bakış açısını derhal açıklamanızı talep ediyoruz. Kısa zamanda cevap bekliyoruz.Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) özgür basın danışmanı Steven Ellis, Şık’ın kitabına operasyonu ‘alarm veren gelişmeler’ olarak tanımladı ve “Henüz bir delil göremedik” dedi. Ellis, “Bu kadar çok gazetecinin cezaevinde olduğu bir-kaç ülke var” diye konuştu.Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Avrupa Masası sorumlusu Johann Bihr, Şık’ın kitap taslağına el konması karşısında ‘hayrete düştüğünü’ ifade ederken, “Yayımlanmamış bir kitabın nüshalarına sahip olmayı yasaklamak tehlikeli bir örnek teşkil ediyor” dedi. Bihr, Şık’ın kitabı için ‘içeriği ne olursa olsun bir gazetecinin, yazarın çalışmalarını yansıtıyor, bir silah veya uyuşturucu değil” yorumunu yaptı.