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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Rusya'ya sert çıkış

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'yı Suriye'deki hava bombardımanları ile yakın bir gelecekte ateşkes sağlanabileceğine dair tüm umutları yok etmekle suçladı.

16 Şubat 2016 17:36


AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Yunanistan ziyareti sırasında gündemdeki konulara dair önemli açıklamalar yaptı. Tusk, Suriye krizine değinerek, "Bütün dünya barış umudu içinde ve müzakerelere hazır" dedi. Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarının, beş yıldan bu yana devam eden iç savaşın sona ereceğine dair tüm umut kırıntılarını yok ettiğini belirten Tusk, Rusya'nın saldırılarının muhalefeti zayıflattığını ve Esad rejimini de güçlendirdiğini söyledi.

Yunanistan'a destek

Tusk Atina'da Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile de bir araya geldi. Sığınmacı krizi konusunda açıklamalar yapan AB Konseyi Başkanı, Yunanistan'ın Schengen Bölgesi'nden çıkarılması yönündeki önerilere ise sert şekilde karşı çıktı. Bunun, sığınmacı krizi ile ilgili sorunların hiçbirini çözmeye yardımcı olmayacağını belirten Tusk, "Yunanistan'ın çıkarılması Suriye'deki savaşı sona erdirmez ve Avrupa'nın sığınmacıların hedefi olduğu gerçeğini de değiştirmez" dedi. Sığınmacı krizinin Avrupa'nın sınırlarını zorladığını belirten Tusk, bu krizin aynı zamanda Avrupa’nın neye, ne kadar katlanabileceğini de gözler önüne serdiğini ifade etti.

Tusk ve Tsipras Avrupa Birliği'nin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, ancak bu şekilde krizin üstesinden gelinebileceğini belirtti. Yunanistan Başbakanı Tsipras, AB'yi sığınmacıların adil şekilde dağıtılması gibi yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan AB liderler zirvesinde ağırlıklı olarak sığınmacı krizinin ele alınması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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