AB'den Rusya'ya kınama var, yaptırım yok

Dün Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, Rusya'nın AB'yi zayıflatmaya çalıştığını söyledi, ancak Moskova'ya yaptırımlar konusunda anlaşamadı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında, Avrupalı liderlerin Rusya'nın düşmanca tavırlarından dem vurduğunu belirtti.

Avrupalı liderlere göre Rusya, hava sahası ihlâllerinden dezenformasyon kampanyalarına, siber saldırılardan AB içinde ve dışındaki siyasi süreçlere müdahaleye kadar her yolu deniyor.

Tusk "Bu örneklere bakacak olursak, Rusya'nın stratejisinin AB'yi zayıflatmak olduğu açık" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı, "Rusya ile gerilim yaratma amacında değiliz. Sadece Rusya tarafından atılan adımlara tepkimizi gösteriyoruz. Tabi ki AB her zaman diyaloğa hazırdır, ancak değer ya da prensiplerimizden taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AB liderleri Rusya'nın Suriye'de hava saldırılarına devam etmesi halinde bütün seçenekleri gözden geçirme konusunda anlaştı, ancak Moskova'ya yönelik yaptırım kararı almadı.

Gelen haberlere göre, Brüksel'deki zirvenin sonuç bildirgesi taslağında Rusya'ya yönelik yaptırımlar yer alıyordu.

Tusk, 28 liderin "Suriye rejimi ve başta Rusya olmak üzere müttefiklerinin, Halep'te sivilere yönelik saldırılarını kınadıklarını" da ifade etti.

Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkan İtalya'nın Başbakanı Matteo Renzi, ilave yaptırımların Moskova'yı Suriye'de barış anlaşmasına yakınlaştırmayacağını savundu.

Zirvenin ilk gün görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Renzi, "Suriye'de bir barış anlaşması için elimizden geleni yapmalıyız. Ancak bu çabalar, Rusya'ya ilave yaptırımlarla ilişkilendirilmemeli" diye konuştu.

Reuters haber ajansı, İtalya'nın Rusya'yla olan ticari bağları nedeniyle ilave yaptırımlara karşı çıktığını yazıyor.