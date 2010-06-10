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Dünya

AB'den Robert Gates'e yanıt

ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in AB'yi Türkiye'yle ilişkileri ileri götürmede istekli olmamakla suçlamasına AB Komisyonu'ndan yanıt geldi.

10 Haziran 2010 03:00

T24- ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Avrupa Birliğini "Türkiye'yle bağlarını artırma konusunda istekli olmamakla" suçlarken, AB Komisyonu, "Müzakereleri ilerletmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.


AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Angela Filote, Gates'in dün Londra'da yaptığı, AB'yi suçlayan açıklamasının hatırlatılması üzerine, "AB Komisyonu açısından Türkiye-İsrail ikili ilişkileri ve Türkiye'nın AB katılım müzakereleri arasında bağlantı yoktur. Katılım müzakereleri için de oyunu kurallarına uygun oynadığımızı, kuralların değişmediğini söyleyebilirim. AB Komisyonu, müzakereleri ilerletmek için kapasitesi ve yetenekleri ölçüsünde elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.


Filote, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyinde İran'a yaptırımlarla ilgili dünkü oylamada Brezilya'yla birlikte "hayır" oyu kullanması konusunda yorum yapmaktan kaçındı.


ABD Savunma Bakanı Robert Gates, dün Londra'da yaptığı açıklamada, Türkiye-İsrail ilişkilerinin kötüye gitmesinden endişe duyduğunu belirterek, Avrupa'nın Türkiye ile bağları artırma konusundaki isteksizliğinin, Ankara'yı Doğu'ya doğru ittiğini söylemişti.

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