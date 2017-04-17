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AB'den referandum açıklaması: Anayasa değişikliği, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olması ışığında değerlendirilecek

Federica Mogherini: İddia edilen usulsüzlüklerle ilgili olarak AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Uluslararası Misyonu’nun değerlendirmesini bekliyoruz

17 Nisan 2017 03:42

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'de referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. 

"AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Uluslararası Misyonu’nun değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Anayasa değişikliği metinleri ve özellikle pratikteki uygulamaları, Türkiye'nin Avrupa Birliği aday olarak yükümlülükleri ve Avrupa Konseyi üyesi olması ışığında değerlendirilecektir" denildi.

Mogherini'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye’de 21 Ocak 2017’de meclisten geçen, anayasa değişikliğine ilişkin referandumun sonuçları not ettik.

İddia edilen usulsüzlüklerle ilgili olarak AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Uluslararası Misyonu’nun değerlendirmesini bekliyoruz.

Anayasa değişikliği metinleri ve özellikle pratikteki uygulamaları, Türkiye'nin Avrupa Birliği aday olarak yükümlülükleri ve Avrupa Konseyi üyesi olması ışığında değerlendirilecektir.

Türkiye'yi OHAL dahil, Avrupa Konseyi'nin endişeleri ve  tavsiyeleri konusunda açıklama yapmaya teşvik ediyoruz. Yakın referandum sonuçları ve geniş kapsamlı etkileri bakımından, Türk yetkilileri mümkün olan en geniş ulusal uzlaşmayı aramaya çağırıyoruz."

 

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