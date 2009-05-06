T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'den PKK terörüne karşı tam destek

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu temsilcisi Rehn, AB'nin PKK terörüne karşı mücadelede Türkiye'ye tam destek verdiğini söyledi.

06 Mayıs 2009 03:00

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu temsilcisi Oli Rehn, AB'nin terör örgütü PKK'yı kınadığını ve terörle mücadelede Türkiye'ye tam destek verdiğini söyledi.

AB Parlamentosu'nda bu akşam "Türkiye'deki demokratik süreç" konulu bir oturum düzenlendi.

Rehn, konuşmasının başında Mardin'de dün düzenlenen saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve şoke olduğunu söyledi.

AB Temsilcisi, geçen hafta 10 askerin şehit olduğu saldırıyı kınadıklarını ve hayatını kaybedenlerin ailesine baş sağlığı dilediklerini hatırlattı.

Bölücü terör örgütünün, AB'nin terör listesinde olduğunu belirten Rehn, terörle mücadelede AB'nin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

DTP hakkında açılan kapatma davasına da değinen Rehn, Avrupa Komisyonu'na bağlı Venedik Komisyonu'nda belirttiği gibi Türkiye'de parti kapatmayla ilgili yasaların Avrupa standartlarına uygun olmadığını, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye'de TRT'nin Kürtçe kanalı açmasını memnuniyetle karşıladıklarını da belirten Rehn bu yönde daha fazla olumlu adım atılmasını da beklediklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24