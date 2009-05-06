AB'den PKK terörüne karşı tam destek

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu temsilcisi Oli Rehn, AB'nin terör örgütü PKK'yı kınadığını ve terörle mücadelede Türkiye'ye tam destek verdiğini söyledi.



AB Parlamentosu'nda bu akşam "Türkiye'deki demokratik süreç" konulu bir oturum düzenlendi.



Rehn, konuşmasının başında Mardin'de dün düzenlenen saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve şoke olduğunu söyledi.



AB Temsilcisi, geçen hafta 10 askerin şehit olduğu saldırıyı kınadıklarını ve hayatını kaybedenlerin ailesine baş sağlığı dilediklerini hatırlattı.



Bölücü terör örgütünün, AB'nin terör listesinde olduğunu belirten Rehn, terörle mücadelede AB'nin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.



DTP hakkında açılan kapatma davasına da değinen Rehn, Avrupa Komisyonu'na bağlı Venedik Komisyonu'nda belirttiği gibi Türkiye'de parti kapatmayla ilgili yasaların Avrupa standartlarına uygun olmadığını, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini ifade etti.



Türkiye'de TRT'nin Kürtçe kanalı açmasını memnuniyetle karşıladıklarını da belirten Rehn bu yönde daha fazla olumlu adım atılmasını da beklediklerini söyledi.

