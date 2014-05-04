AB'den özgür internet rehberi geliyor

AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde yaptığı konuşmada, "Çevrimdışı ortamdaki tüm insan hakları, bilhassa düşünce ve ifade özgürlüğü, çevrimiçi ortamda da korunmalıdır" dedi.

Ashton açıklamasında “AB, özgür bir medyanın, demokratik toplumun temel taşlarından birini oluşturduğunu” belirterek AB adına, tüm hükümetlere, basına yönelik sansür, baskı, taciz ve gözaltılara acilen son verme çağrısı yaptı.

İnternet yasaklarını hatırlatan Ashton, AB’nin yakın zamanda internette ifade özgürlüğü için “rehber ilkeler” kabul edeceğini söyleyerek "Çevrimdışı ortamdaki tüm insan hakları, bilhassa düşünce ve ifade özgürlüğü, çevrimiçi ortamda da korunmalıdır" dedi.