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Dünya

AB'den öğretmenlerin kaçırılmasına kınama BRÜKSEL (A.A)

30 Eylül 2011 17:24

-AB'den öğretmenlerin kaçırılmasına kınama BRÜKSEL (A.A) - 30.09.2011 - AB Komisyonu, Elazığ ve Diyarbakır'da öğretmenlerin teröristlerce kaçırılmasını kınadı. Genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu AB Komisyonu üyesi Stefan Füle'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, AB'nin bu tür terör eylemlerini daima kınadığı vurgulandı. BDP'nin meclise dönme kararını memnuniyetle karşılayan AB, açıklamasında şu görüşlere yer verildi: ''AB Komisyonu'nun daha önce de defalarca belirttiği gibi TBMM, tüm siyasi aktörlerin aktif katılımını gerektiren kapsamlı anayasa reformu başta olmak üzere Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli tartışma ve kararların merkezidir. AB Komisyonu ilgili tüm taraflara, daha önce da belirttikleri şekilde derhal anayasa çalışmalarına başlamaları çağrısı yapıyor. Bu, tüm sivil toplum ve siyasi partilerin katılacağı kapsayıcı bir süreç olmalı ve ortaya çıkacak anayasa net şekilde AB standartlarını kucaklamalıdır.''

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