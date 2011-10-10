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Dünya

AB'den Mısır'a "halkını koru" çağrısı LÜKSEMBURG (A.A)

10 Ekim 2011 15:15

-AB'den Mısır'a "halkını koru" çağrısı LÜKSEMBURG (A.A) - 10.10.2011 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da dün gece Kıpti Hristiyan protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 24 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Kahire yönetimine ''halkını koru'' çağrısında bulundu. Ashton, AB dışişleri bakanları toplantısına katılırken basına yaptığı açıklamada, Mısır'ın ''kim olursa olsun, hangi kökenden gelirse gelsin ya da hangi din ve inançtan olursa olsun halkını koruması gerektiğini'' vurguladı. AB dışişleri bakanlarının ''dini azınlıkların saldırıya uğraması nedeniyle duyulan endişeyi dile getireceklerini'' belirten Ashton, ifade ve inanç özgürlüklerinin en temel insan hakları arasında olduğunu hatırlattı. Ashton, Mısır'ın siyasi ve ekonomik reformlarla Arap Baharı'nı gerçek demokrasiye dönüştürmesi gerektiğini ifade etti.

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