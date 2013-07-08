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Dünya

AB'den Mısır'a seçim çağrısı

Avrupa Birliği Mısır için, kapsayıcı diyalog ve mümkün olan en kısa sürede seçim çağrısı yaptı

08 Temmuz 2013 03:57

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da son günlerde yaşanan olayların çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açmasından derin endişesini dile getirip, şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.
Ashton, yazılı açıklamasında, "Cepheleşme, Mısır'ın karşılaştığı mevcut sorunlara çözüm olamaz. Sadece diyalog ve bir siyasi yol haritasına dayanılarak bütün seçmen gruplarını kapsama iradesiyle ülke demokrasi ve istikrara geri dönüş yolunu bulabilir. Mısır'ın demokrasi projesi, demokratik dönüşüme saygın dönüşte kilit prensip olarak tüm demokratik güçlerin bütünüyle ve özgürce katılımına bağlıdır" dedi.
Catherine Ashton, taraflara "sivil özgürlükleri koruyan, tüm siyasi liderlerin kapsayıcı bir diyaloğuna izin veren ve mümkün olan en kısa sürede seçimlere giden bir süreci derhal başlatmaları" çağrısı yaptı.
 

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