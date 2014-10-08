AB'den Milano'da istihdam zirvesi



Toplantının açılışında üye ülkelerin iş ve işçi bulma kurumu genel müdürleri ile çalışma bakanları bir araya geldi.

Öğleden sonra ise devlet ve hükümet başkanları konuyu ele alacak.

Bugün tamamlanacak zirvede, istihdam alanında daha önce kararlaştırılan önlemlerin başarı seviyesi gözden geçirilecek.

Milano'daki istihdam zirvesi, dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle düzenlendi. Benzer toplantılara daha önce Berlin ve Paris ev sahipliği yapmıştı.

Toplantıda Almanya'yı Başbakan Angela Merkel ve Çalışma Bakanı Andrea Nahles temsil ediyor.