T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

AB'den Milano'da istihdam zirvesi

AB liderleri bugün İtalya'nın Milano kentinde işsizlikle mücadele önlemlerini görüşüyor.

08 Ekim 2014 14:40


Toplantının açılışında üye ülkelerin iş ve işçi bulma kurumu genel müdürleri ile çalışma bakanları bir araya geldi.

Öğleden sonra ise devlet ve hükümet başkanları konuyu ele alacak.

Bugün tamamlanacak zirvede, istihdam alanında daha önce kararlaştırılan önlemlerin başarı seviyesi gözden geçirilecek.

Milano'daki istihdam zirvesi, dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle düzenlendi. Benzer toplantılara daha önce Berlin ve Paris ev sahipliği yapmıştı.

Toplantıda Almanya'yı Başbakan Angela Merkel ve Çalışma Bakanı Andrea Nahles temsil ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MilanoBerlinParisAlmanya Başbakan Angela MerkelBakanı Andrea NahlesDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24