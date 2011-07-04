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Dünya

AB'DEN KUZEY KORE'YE GIDA YARDIMI BRÜKSEL (A.A)

04 Temmuz 2011 16:58

-AB'DEN KUZEY KORE'YE GIDA YARDIMI BRÜKSEL (A.A) - 04.07.2011 - Avrupa Birliği, yarım milyondan fazla insanın açlıktan ölme tehlikesi altında bulunduğu Kuzey Kore'ye 10 milyon avro acil gıda yardımı kararı aldı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ağırlıklı olarak ülkenin kuzey ve doğu vilayetlerindeki 650 bin kişiye gıda paketi dağıtımının sıkı gözetim altında gerçekleştirileceği belirtildi. İnsani yardımlardan sorumlu AB Komiseri Kristalina Georgieva, Kuzey Kore'de süregelen yetersiz beslenme sorununun daha da aciliyet kazandığını belirterek, "Sağlam temelli endişeler nedeniyle gıda yardımının en çok ihtiyaç duyanlara dağıtımını sıkıca gözetleyecek mekanizmada ısrarcı oldum" dedi. Georgieva, Kuzey Koreli yetkililerle yaptıkları müzakerelerde, en korunmasız toplum kesimleri olan 5 yaşın altındaki çocuklar, hamileler, süt anneleri, hastalar ve yaşlılara havadan gıda yardım dağıtımı konusunda ısrarcı olduklarını kaydetti. Kristaline Georgieva, denetimlerde yardımların hedef kitle dışına yönlendirildiğinin saptanması halinde dağıtımı durdurmaktan kaçınmayacakları uyarısında bulundu.

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