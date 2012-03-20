AB'den köpek balıklarına koruma kararı

T24 - AB ülkeleri yüzgeçleri için köpek balığı avlanmasının tamamen yasaklaması kararı aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan 27 ülkesinin balıkçılıktan sorumlu bakanları, köpek balıklarının yüzgeçleri koparıldıktan sonra ölmeleri için denize atılmasına olanak veren mevcut AB uygulamasına son vererek, köpek balığı avlanmasını tamamen yasaklama kararı aldı.

Alınan kararın Avrupa Parlamentosu'nda onaylanarak kanun haline getirilmesi durumunda AB karasularında yüzgeçleri için köpek balığı avlanamayacak ve dünyanın neresinde olursa olsun AB'ye kayıtlı gemilerin yüzgeçsiz köpek balıklarıyla karaya yanaşmaları yasaklanacak.

AB Balıkçılık İşleri Başkanı Maria Damanaki, köpek balıklarının yüzgeçlerinin koparılarak tekrar denize atılması uygulamasını, hayvanlara kötü muamele ve kaynakların boşa harcanması olarak niteleyerek, üzerinde anlaşmaya varılan kanunun “denetimi kolaylaştıracağını ve yüzgeçleri için köpek balığı avlanması uygulamasının kökünü kazıyacağını” söyledi.

Her yıl sadece yüzgeçlerinden faydalanmak için yılda 75 milyon köpek balığı öldürüldüğünü anlatan Damanaki, bu nedenle bir köpek balığı cinsi olan çekiç balığının Akdeniz'de neslinin neredeyse tükenmek üzere olduğunu vurguladı.

AB'nin en büyük ihracatçısı konumunda olduğu köpek balığı yüzgecinden yapılan köpek balığı çorbası, özellikle hastalıkları iyileştirdiğine inanılan Asya'da çok rağbet görüyor.

Köpek balıklarının çok geç olgunlaştıklarını ve bir seferde çok az sayıda yavru dünyaya getirdiklerini belirten bilim adamları, bu neden aşırı avlanmanın özellikle köpek balıkları için büyük bir tehlike yarattığının altını çiziyor.