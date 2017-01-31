AB'den Kardak açıklaması

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak Kayalıklarına gitmesine ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, iyi komşuluk ilişkilerinin AB'ye katılım için önemli bir kriter olduğunu söyledi.

AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında gündeme gelen konu hakkında konuşan Komisyon sözcüsü Maja Kocijancic, geçmişte Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin itidalli olmaları yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatarak, bu değerlendirmelerin hala geçerli olduğunu söyledi.

'İyi komşuluk ilişkileri AB üyeliği için şart'

Yunan Başsözcü Schinas, ekleme yapmak istediğini belirterek, "Azami iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak katılım öncesi ortaklarımız için belirlediğimiz önemli bir kriter" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, dün kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etmişti.