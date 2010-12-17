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Dünya

AB'DEN KARADAĞ'A ADAY ÜLKE STATÜSÜ BRÜKSEL (A.A)

17 Aralık 2010 16:30

-AB'DEN KARADAĞ'A ADAY ÜLKE STATÜSÜ  BRÜKSEL (A.A) - 17.12.2010 - AB devlet ve hükümet başkanları, Karadağ'a aday ülke statüsü verilmesini onayladı. Zirve kararlarında, katılım müzakerelerine başlama tarihi öngörülmeden "Karadağ'ın aday ülke statüsü verilmesinde uzlaşıldığı" belirtildi. AB Komisyonu genişlemeyle ilgili 9 Kasımda aldığı tavsiye kararında, 2006 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsız olan Karadağ'ın "aday ülkelik statüsüne hazır olduğunu, ancak katılım müzakerelerine başlayabilmesi için özellikle reformların uygulanmasında başarı göstermesi gerektiğini" bildirmişti. AB Komisyonu, adaylık başvurusunda bulunan Arnavutluk'un ise yeterinde reform yapmadığı görüşünü benimseyerek, bu ülkeye demokratik kurumların istikrarını sağlaması, hükümetle muhalefet arasında siyasi diyalog, seçim reformu, kamu yönetimini güçlendirmesi, kapsamlı yargı reformu, insan haklarına saygı ve azınlıkların korunması tavsiyesinde bulunmuştu. Karadağ, katılım müzakerelerini sürdüren Türkiye ve Hırvatistan'la tarama sürecine başlayan İzlanda ve Yunanistan'la isim anlaşmazlığını çözemediği için yıllardır müzakerelere başlamayı bekleyen Makedonya'nın ardından AB'den aday ülke statüsü kazanan 5. ülke oldu.

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