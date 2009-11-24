AB'den Kafes Operasyonu yorumu

T24 - Avrupa Birliği, Türkiye'deki gayrimüslimleri hedef alan Kafes Ope-rasyonu Eylem Planı'na sessiz kalmadı. Yapılan yazılı açıklamada, eylem planına ilişkin gelişmelerin "çok yakından" takip edildiği dile getirildi. AB Komisyonu, 14 Ekim'de yayımladığı ilerleme raporunda da Malatya'daki misyoner cinayeti ile Dink suikastına atıf yapmıştı.







Gayrimüslimlere yönelik suikast ve bombalı saldırılarla AK Parti hükümetini devirmeyi hedefleyen 'Kafes Operasyonu Eylem Planı'na Avrupa Birliği'nden de tepki geldi. Avrupa Komisyonu'nun genişleme komiseri Olli Rehn'in sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada Kafes Planı'yla ilgili gelişmelerin "çok yakından" takip edildiğinin dile getirilmesi dikkat çekti. Açıklamada 'Kafes' gibi, Ergenekon'a ilişkin bütün safhaların hassasiyetle izlendiğinin altı çizilerek, adaletin ortaya çıkmasının beklendiği vurgulandı. Rehn'in sözcüsü Amadeu Altafaj-Tardio imzalı açıklamada şöyle denildi: "Bu aşamada şunu söyleyebilirim; son hadise dahil Ergenekon'a ilişkin bütün gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki demokratlar ve AB, adaletin, hakikati ve sadece hakikati ortaya çıkaracağını, bu sürecin de bütün hukuki kurallara riayet edilerek sürdürülmesini beklemektedir."

AB Komisyonu, 14 Ekim'de yayımladığı ilerleme raporunda da Ergenekon'a geniş yer ayırmış ve soruşturma için "Demokratik kurumlar ile hukukun üstünlüğüne olan güveni artırmak için bir fırsattır." ifadesini kullanmıştı. AB, Malatya'daki misyonerler cinayeti ile Hrant Dink suikastına atıf yaparak, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca hazırlanan Dink cinayeti raporuna işaret etmişti. Komisyon, Dink suikastına ilişkin şunları söylemişti: "Rapora göre, emniyet güçleri Dink'e yönelik güvenilir ölüm tehditleri istihbaratına rağmen tedbir almaktan imtina etmiştir."