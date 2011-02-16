AB'den İtalya'ya göçmen yardımı

T24 - Tunus’tan akın eden mültecilerle baş edemeyen İtalya’ya Avrupa Birliği mali destek sağlayacak ve sınır koruma birliği gönderecek. Almanya da mültecileri ülkeye kabul edip etmemeyi tartışıyor.



Tunus'taki protesto gösterilerinin ardından teknelerle İtalya'nın Lampedusa adasına akın eden kaçak göçmenlere karşı Avrupa Birliği önlem almaya hazırlanıyor.



İtalya'nın yardım çağrısına yanıt veren Avrupa Birliği, Roma hükümetine güvenlik önlemlerini güçlendirmesi için mali destek sağlayacak. Adaya ayrıca AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'den de birlik gönderilmesi planlanıyor.



Yardımların AB'nin Mülteci Fonu'ndan karşılanacağını belirten yetkililer, durumun aciliyeti nedeniyle bir an önce devreye girileceğini kaydetti.





Tunus'a destek önerisi



Avrupa Birliği'nin gündeminde Tunus'a destek verilmesi de var. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Tunus için bir “Marshall Planı” hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek İtalya'nın yardıma hazır olduğunu söyledi.



Frattini, mültecilerin geri dönüşünü sağlamak için ülkedeki ekonomik koşulların iyileştirilmesinin önem taşıdığına dikkat çekti.



İtalya İçişleri Bakanı Roberto Maroni ise mülteci akınını durdurmak için ordunun görev almasını istedi. Ancak Tunuslu yetkililer bu öneriyi geri çevirdi.





Tunus ve İtalya da anlaşmıştı



Tunus ile İtalya da mültecilere karşı birlikte çalışma kararı almıştı. Anlaşmaya göre İtalya, Tunus'a hız tekneleri ve radar sistemleri sağlayacak.



İtalya, ayrıca 100 milyon euro yardımda bulunacak, vatandaşlarının Tunus'a seyahat kısıtlamalarını gevşetecek ve İtalya'ya gelecek Tunuslu göçmenlerin kotasını artırma konusunu ele alacak.



Tunus da bunun karşılığında mültecileri durdurmak için güvenlik önlemlerini artıracak.





Almanya'da mülteci tartışması



Bu arada Almanya da Tunuslu mültecileri ülkeye kabul edip etmemeyi tartışıyor. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti, Kuzey Afrika'dan gelecek mültecilerin kabul edilmesi çağrısında bulunmuştu.



Ancak Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere bu öneriye sıcak bakmıyor. Toplu mülteci kabul edilmesine karşı çıkan Bakan, “Bütün dünyanın sorunlarını biz çözemeyiz” diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de Avrupa'nın sınırlarını korumak zorunda olduğunu belirterek, ancak Kuzey Afrika'daki yaşam koşullarının da iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.





Lampedusa tıka basa



İtalya'nın Lampedusa Adasına sadece bir hafta içinde 5 binden fazla Tunuslu mülteci gelmişti. İtalyan yetkililer, 20 kilometrekare yüzölçümlü adanın tıka basa dolduğunu belirtiyor.



Uzmanlar, Tunus ve Mısır'daki ayaklanmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasının, şimdiye kadar kaçak göçü önlemek için Kuzey Afrika'nın otokrat liderlerine güvenen Avrupa'da kabusa yol açacağı yorumunda bulunuyor.





