AB'den İran'a petrol ambargosu

T24 - AB üyesi ülkeler, nükleer programı nedeniyle İran'a petrol ambargosu uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak amborgonun ne zaman hayata geçirileceği konusunda henüz bir anlaşma yok. İran ise Hürmüz Boğazı'nda daha sık askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.



İran'dan ham petrol ithaline yasak getirme konusunda anlaşan AB üyesi ülkeler, bu kararını bu ay sonunda yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında duyuracak.



İsminin açıklanmaması koşuluyla açıklama yapan bir AB'li diplomat, "İran'dan petrol ithaline yasak fikrine en çok Yunanistan karşı çıkıyordu. Ancak görüşmeler sonrasında Atina'da ikna edildi. Artık tartışma İran'a petrol ambargosu uygulanıp uygulanmaması konusunda yapılmıyor. Ne zaman ambargo kararı hayata geçirilecek o tartışılıyor" dedi.

ABD karardan memnun



Obama yönetimi de, AB üyesi ülkelerin aldığı karardan memnun olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, "Çok iyi haber. Bu karar ekonomik açıdan İran için ilmiğin daralmasına yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

İran daha sık tatbikat yapacak



ABD ve AB İran'ı ekonomik yaptırımlarla iyice köşeye sıkıştırmaya çalıştıkları bir sırada Tahran'dan "Hürmüz Boğazı" için yeni bir tehdit geldi. İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, Hürmüz Boğazı ve İran Körfezi'nde daha sık askeri tatbikat düzenleyeceklerini açıkladı.



ISNA haber ajansına açıklama yapan Vahidi, "İran devrim muhafızlarının askeri tatbikatı çok kısa bir süre içinde başlayacak" dedi.

Radara yakalanmayan füze



İran geçtiğimiz hafta Hürmüz Boğazı'nda 10 gün süren bir askeri tatbikat yapmıştı. Tatbikat sırasında Tahran üç adet uzun menzilli füze ve bir adet radara yakalanmayan füze denemesi yapmıştı. Dünya ham petrolünün yüzde 35'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.