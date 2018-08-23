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Dünya

AB'den İran'a 18 milyon Euro'luk destek

Avrupa Birliği (AB), İran'a 18 milyon Euro'luk destek paketini açıkladı

23 Ağustos 2018 20:44

Avrupa Birliği (AB), İran'a 18 milyon Euro'luk destek paketini açıkladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İran'a yönelik 8 milyon avrosu özel sektöre olmak üzere sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen projeler için 18 milyon Euro'luk paketin kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu yardım, İran nükleer anlaşması kapsamında AB tarafından yapılması planlanan 50 milyon avroluk toplam destek tutarının ilk paketini oluşturuyor.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, "İran nükleer anlaşması sonucunda AB-İran ilişkilerinin yenilenmesinden bu yana birçok sektörde iş birliğimiz arttı. Bunu sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu yeni paket ekonomik ve sektörel ilişkileri genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.

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