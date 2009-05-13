AB'den Intel'e 1,06 milyar euro rekor ceza

AB Komisyonu, işlemci piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal etmekle suçladığı teknoloji devi Intel'e 1,06 milyar Euro rekor para cezası verdi.



AB'den yapılan açıklamada, Intel'in Ekim 2002-Aralık 2007 döneminde bilgisayar işlemcisi pazarındaki yüzde 70'i aşan payını, "tüm ihtiyaçlarını ya da büyük kısmını kendisinden karşılamaları şartıyla bilgisayar üreticilerine gizli indirim ve Intel işlemcili ürünler satmaları koşuluyla büyük perakendecilere doğrudan ödeme" yoluyla kötüye kullanmakla suçlandı.



Intel'in "rakiplerini milyonlarca Avrupalı tüketiciye ulaşmaktan bilinçli olarak yıllarca alıkoyduğunu" belirten AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu Üyesi Neelie Kroes, "tekelcilikle mücadele kurallarının bu kadar ciddi şekilde ihlal edilmesi hoş görülemez" dedi.



Intel'in ayrıca rakip ürünleri kullanmamaları ya da buna yönelik projelerini ertelemeleri karşılığında bilgisayar üreticilerine "doğrudan ödeme" yaptığını tespit eden AB Komisyonu, Amerikan şirketinin hala rekabet ihlaline neden olan bazı uygulamalarını derhal durdurmasını istedi.



Rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle Intel'e geçen yıl Güney Kore de 21 milyon dolar para cezası uygulamıştı.



Bu yılın ilk çeyrek verilerine göre Intel, küresel işlemci pazarının yaklaşık yüzde 77'sini kontrol ederken son yıllarda ürün geliştirme kapasitesini önemli ölçüde artıran rakibi Advanced Micro Devices'ın (AMD) payı yüzde 23 düzeyinde bulunuyor.

