AB’den IMF’nin kasasına destek

Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları’nın, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ödeneğinin, şuan kinin yaklaşık iki katına eşit olan 500 milyar dolara çıkarılmasını destekleyecekleri bildirildi.



AB Maliye Bakanları, Türkiye'nin de katılacağı ve 13-14 Mart tarihlerinde Londra'da yapılacak olan G-20 ekonomi bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında IMF'nin kaynaklarının artırılmasını isteyecek.



Hazırlık toplantısında olgunlaştırılacak olan öneriler, Nisan ayında yapılacak G-20 Liderleri zirvesinde nihai halini alacak.



AB, G-20 toplantısında, IMF'nin kaynağının 500 milyar dolara çıkartılarak, daha çok ülkeye yardım yapabilmesi için gerekli katkıda bulunacağını da bildirecek.



Nisan ayındaki Londra Zirvesine hazırlık niteliğindeki G-20 toplantısında, küresel ekonomik kriz, krizin etkileri ve krize karşı mücadele konuları ele alınacak.

