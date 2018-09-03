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AB'den İdlib uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "İdlib'e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir" dedi

03 Eylül 2018 17:05

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'nin operasyon hazırlığı yaptığı İdlib'e ilişkin "Olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulundu.

Mogherini, AB Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, Suriye’de savaşın henüz bitmediğini belirterek “İdlib’e olası bir saldırı zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Şu haftalarda bunu engellemek için elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'daki bir diğer sorun olan İsrail-Filistin gerginliğinin de arttığına ve iki devletli çözüme ulaşmanın gittikçe zorlaştığına dikkati çeken Mogherini, “Tüm dünya, kaos anına doğru ilerliyor ancak burada sorulması gereken soru, bu sadece 'anlık' mı, yoksa uzun dönemli bir trend mi?” ifadelerini kullandı.

 

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