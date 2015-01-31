HDP: 'AB seçime parti olarak girmeyin diye uyardı' iddiası gerçek dışı

Avrupa Birliği temsilcilerinin HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a seçim barajıyla ilgili uyarı yaptığı iddia edildi. HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise bu iddia reddedilerek "Hürriyet ve Radikal'in AB Büyükelçilerinin HDP'ye 'Seçimlere parti olarak girmeniz riskli' dediği yönündeki haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

AB Dönem Başkanı Letonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki AB üyesi 27 ülkenin büyükelçilik temsilcileri öğle yemeğinde buluşan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a, 'seçime parti olarak girmeyin' çağrısı yapıldığı öne sürüldü.

Öte yandan HDP'den yapılan açıklamada, haberdeki iddialar reddedildi.

HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hürriyet ve Radikal'in AB Büyükelçilerinin HDP'ye "Seçimlere parti olarak girmeniz riskli" dediği yönündeki haberi gerçeği yansıtmamaktadır."