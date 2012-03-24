AB'den Esad'ın karısına seyahat yasağı

T24 - Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İngiltere doğumlu karısı Esma Esad ve diğer aile üyelerine seyahat yasağı koydu.

Brüksel'de yapılan toplantıda aralarında Esma Esad'ın da bulunduğu 12 kişi daha yaptırım uygulanan kişiler listesine alındı. Bu listede Beşar Esad da bulunuyor.

Bununla birlESADikte kararın Esma Esad'ın İngiltere'ye gelmesini engelleyemeyeceği belirtiliyor.

Suriye'de hükümet karşıtları, Esad rejimini son bir yıl içinde binlerce protestocuyu öldürmekle suçluyor.

Hükümet, son haftalarda isyanı bastırmak için Humus ve Hama da geniş kapsamlı askeri operasyonlara girişti.

Beşar Esad, siyasi reform sözü verdi. Ancak yönetim karşıtları ve gözlemciler bunun "göz boyamaya" yönelik olduğunu söylüyor.

Brüksel'deki BBC muhabiri Chris Morris, Esma Esad'ın Batı tarzında yetişmesinin geçmişte Suriye'de reform beklentisinde olanları umutlandırdığını anımsatıyor.

Ancak 36 yaşında olan ve hayatının büyük bölümünü Londra'da geçiren Esma Esad, Suriye'de ön plana çıkmadı.

Diğer aile üyeleri de dahil edildi

Esma Esad, Şubat ayında İngiliz Times gazetesindeki yazısında Beşar Esad'ın hala Suriye için en doğru lider olduğunu anlatmıştı.

Avrupa Birliği'nin yasaklılar listesine aralarında Beşar Esad'ın annesi ve yengesinin de bulunduğu diğer aile üyeleri de dahil edildi.

AB, Suriye'ye bir süredir yaptırımlar uyguluyor. Söz konusu yaptırımlar Suriye'ye silah satışını ve bu ülkeden petrol alınmasını da içeriyor.

Geçen hafta Suriye'deki muhalifler, Esma Esad'a ait olduğunu söyledikleri bazı e-postaları sızdırmışlardı.

Bu e-postalarda Esad'ın isyanın en şiddetli döneminde bile internet üzerinden birçok lüks eşya satın aldığına işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, geçen yıl Mart ayında başlayan ayaklanmada en az 8,000 kişi öldü, on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

"Silahlı terör çeteleri"ne karşı savaştığını söyleyen Suriye hükümeti, yüzlerce güvenlik görevlisinin de öldüğünü belirtiyor.