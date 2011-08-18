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Dünya

AB'den Esad'a "çekil" çağrısı BRÜKSEL (A.A)

18 Ağustos 2011 23:34

-AB'den Esad'a "çekil" çağrısı BRÜKSEL (A.A) - 18.08.2011 - ABD'den sonra Avrupa Birliği de, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ''çekil'' çağrısı yaptı.  AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, ''AB, zalimce baskının sona ermesi gerektiğini defalarca vurgulamıştır. Suriye liderliği bu çağrılara uymamıştır'' dedi. Bu durumun, Suriye liderliğinin ''değişim istemediğini'' gösterdiğini ifade eden Ashton, ''AB, Beşşar Esad'ın Suriye halkı nezdindeki meşruiyetini tamamıyla kaybettiğini, çekilmesi gerektiğini not eder'' dedi.  Ashton, AB üyesi 27 ülke hükümetinin, Suriyeli kişi ve kurumlara yönelik yaptırım listesini genişletmeye hazırlandığını da kaydetti.

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