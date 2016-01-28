AB'den Dündar ve Gül'e müebbet hapis istemine ilk tepki: Şoke olduk!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmasının ardından Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn Twitter hesabından yaptığı açıklamada şoke olduğunu belirtip “Avrupa Konvansiyonu'na göre, Türkiye ifade özgürlüğünün de dahil olduğu insan haklarına tam saygıyı sağlamalı” ifadelerini kullandı.

Radikal'in haberine göre Hahn'ın açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet’ten gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül hakkında müebbet hapis talebine şoke olduk. Kanunlar önünde orantılılık bir zorunluluktur. Bağımsız ve şeffaf soruşturma hakkı herkes için vazgeçilmezdir. Bu haklara saygı duyulmalıdır. Türkiye, AB üyeliği için müzakere eden bir ülke olarak, Avrupa Avrupa Konvansiyonu'na göre, ifade özgürlüğünün de dahil olduğu insan haklarına tam saygı göstermelidir.”