AB'den Belçika'ya dayanışma mesajları



AB Konsey Başkanı Donald Tusk, AB'nin Belçika'ya yardım edeceğini söyledi. Tusk, "AB, terör tehdidine karşı Brüksel, Belçika ve Avrupa ile dayanışma içinde" açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Brüksel'deki saldırılarla ilgili olarak “Avrupa için çok üzüntü verici bir gün” dedi. Ürdün ziyaretinde konuşan Mogherini, “Bu bölgenin her gün tanıdığı ve yaşadığı acıyı Avrupa ve Avrupa'nın başkenti çekiyor” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Brüksel'deki patlamaların ardından güvenlik kabinesini topladı. Toplantıya Başbakan Manuel Valls, Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İçişleri Bernard Cazeneuve katıldı. 13 Kasım'da Paris'te düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti. Paris saldırılarının baş zanlısı olarak görülen Salah Abdeslam geçen hafta Cuma günü Brüksel'de yakalanmıştı.

Cameron güvenlik kabinesini topladı

İngiltere Başbakanı David Cameron, resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Cameron, "Brüksel'deki olaylar nedeniyle şoke oldum ve kaygılıyım. Yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Cameron, daha sonra geçtiği bir başka mesajda ise Brüksel'deki saldırı nedeniyle kısaca "Cobra" olarak anılan Güvenlik Kabinesi'nin toplanma kararının alındığını açıkladı.

'Brüksel ve AB için dayanışmaya!'

Almanya Başbakanlık Başmüsteşarı Peter Altmaier, Twitter hesabından olayı şöyle yorumladı: "İnanılmaz. Teröristler asla kazanmamalı! Avrupa'nın değerleri nefret ve şiddetten daha güçlüdür. Brüksel ve AB için dayanışmaya!

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Almanya Federal Çevre Bakanı Barbara Hendricks, Brüksel'deki olaylar üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Hendricks, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına baş sağlığı diledi.