-AB'DEN BAŞBUĞ'A YANIT ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bazı davalara ilişkin gazetelere verdiği mülakatlarla ilgili yargılanması için yapılan suç duyurularının, AB'ye üyelik sürecinde siyasi kritere dönüştüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. ABGS'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "Başbuğ'a saldırmak AB'nin siyasi kriteri" başlığıyla yayımlanan bir haberde Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Erzurum iddianamesi, Ümraniye soruşturması ve Balyoz davasına ilişkin gazetelere verdiği mülakatlarla ilgili yargılanması için yapılan suç duyurularının, AB'ye üyelik sürecinde siyasi kritere dönüştüğü iddiasında bulunulduğu hatırlatıldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile Türk tarafı arasında gerçekleştirilen gayri-resmi siyasi istişarelerin, 2001 yılından bu yana sürdürülen ve özellikle teknik düzeydeki bürokratlar arasında hızlı bilgi alış verişini sağlamak amacıyla yapıldığının belirtildiği açıklamada, AB tarafının siyasi alandaki gelişmelerin genel resmi hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve özellikle İlerleme Raporu kapsamında ele alınabilecek siyasi nitelikli konular hakkında en doğru bilginin her iki taraf tarafından paylaşılması ve hatalı bilgilerin İlerleme Raporu'na yansımasını engellemek amacıyla gayri-resmi siyasi istişarelerin yılda 6 defa yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, toplantıya düzenli olarak ABGS, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın temsilcilerinin katılmakta ve ele alınan konuların içeriğine göre gerek duyulursa çeşitli bakanlık ve kurumlardan da katılım sağlanmakta olduğu ifade edilerek, toplantıların eşbaşkanlığının ABGS Siyasi İşler Başkanı ve Avrupa Komisyonu Türkiye Yetkilisi tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada daha sonra şunlar belirtildi: "Gayri-resmi siyasi istişare toplantıları öncesinde farklı konu başlıklarında olduğu gibi sivil-asker ilişkileri başlığında da Avrupa Komisyonu tarafından sorular gelmekte ve ilgili kurumlarımıza iletilmektedir. Bu toplantıda gündeme gelen hususlar hiçbir şekilde bir siyasi kriter olmayıp, AB tarafının genel resim hakkında bilgi edinmek amacıyla sorduğu sorular olarak kayda geçmektedir. Dolayısıyla, Genelkurmay Başkanı Sayın İlker Başbuğ'un bazı davalara ilişkin gazetelere verdiği mülakatlarla ilgili yargılanması için yapılan suç duyurularının, AB'ye üyelik sürecinde siyasi kritere dönüştüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."