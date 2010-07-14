AB'den BA ve İberia'nın birleşmesine onay

T24- Avrupa Birliği, önde gelen üç havayolu şirketinin Atlas Okyanusu ötesi güzergahlarda ortak uçuşlar yapabilmelerine olanak sağlayan planları onayladı.



Birliğin rekabetten sorumlu birimi, ayrıca İngiliz Havayolları BA ile İspanya Havayolları İberia'nın birleşmesine de izin verdi.



Böylece Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden birinin oluşturulmasının da önü açılmış oldu.



One world şemsiyesi altında faaliyet gösteren British Airways, İberia ve Amerikan Airways Londra ve Barselona'dan New York'a uçuşlarında ortak hizmet verme planları için Avrupa Birliği'nden onay istemişti.



Başvuruyu inceleyen Avrupa Komisyonu, bu güzergahlarda tüketiciler açısından yeterli alternatiflerin bulunduğuna, dolayısıyla rekabet açısından bir sorunun oluşmayacağına hükmederek izin verdi.



Böylece, komisyonun nisan ayında planları kapsayan soruşturması da ortadan kaldırlmış oldu. İngiltere Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uçuşlarda pazarın önemli oyuncularından olan Virgin Atlantic ise karara tepkili.



Şirket, Avrupa Birliği'nin rakiplerine verdiği izni utanç verici olarak niteledi. İnternet üzerinden seyahat pazarlayan travelsupermarket.com ise kararın tüketicilere yarar sağlayacağını belirtti.



Şirket yetkilileri, bu kararla bağlantı uçuşlarının daha sağlıklı olacağını, hava ve yer hizmetlerinin gelişeceğini, bilet fiyatlarının da ucuzlayacağını söylüyor.



Ancak BA, İberia ve Amerikan Airlines'ın planlarını yaşama geçirebilmeleri için Amerikalı yetkililerin de onayı gerekiyor.



Avrupa Komisyonu'nun diğer kararı ise, British Airways ile İberia arasındaki birleşme planlarının önünü açıyor.



İkisi de mali sorunlar yaşayan şirketlerin birleşmesiyle Lufthansa'nın ardından Avrupa'nın ikinci en büyük havayolu şirketi yaratılmış olacak.



Uluslararası Havayolları Grubu adını alacak birleşmenin tarafları British Airways ve İberia operasyonlarına kendi isimleri altında devam edecek.



Temel amaç, maliyetleri azaltmak olarak açıklandı. British Airways, İberia ve Amerikan Airways ''one world'' şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor.



Bir diğer havayolu kümelenmesi de, Star Alliance altında gerçekleştirilmiş durumda. Lufthansa, United Airlines ve Türk Havayolları da bu grubun üyelerinden. Üçüncü grup ise, Delta, KLM ve Air France'ı da bünyesinde bulunduran Skyteam.