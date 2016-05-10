AB'den Atina'ya: 2018'e kadar kemer sıkın borcu hafifletelim

Brüksel'de Yunanistan acil gündemiyle toplanan Euro Bölgesi maliye bakanları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Atina hükümetinin mevcut kurtarma paketi kapsamında öngörülen kemer sıkma tedbirlerinin hepsini hayata geçirmesi halinde 2018'den itibaren borç geri ödeme şartlarını gevşetmeyi önerdi.

Teklif, 24 Mayıs'ta düzenlenecek olan teknik heyet toplantılarında detaylandırılacak.

Kemer sıkma tedbirlerinin tam olarak uygulanması halinde tahvillerin vadesinin uzatılması ve verilen kredilere geri ödemesiz sürelerin eklenmesi gündemde.

Reuters haber ajansı teklifin Almanya ve IMF arasında bir uzlaşı adımına işaret ettiğini yazıyor.

Almanya, Yunanistan'ın herhangi bir borç yapılandırmasına ihtiyaç duymayacağını savunuyordu. IMF ise mevcut borç yükünün Yunan ekonomisi için sürdürülebilir olmadığını söylüyor ve mutlaka borcun yapılandırılması gerektiğini ifade ediyordu.

Maliye bakanları toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, borç yapılandırmasının temel amacının Yunanistan'ın tekrar sağlıklı biçimde piyasadan borçlanır hale getirilmesi ve büyümenin sağlanabilmesi için Atina'ya reform imkanı tanınması olduğu ifade edildi.

Yunanistan'dan daha fazla kemer sıkma tedbiri isteniyor

Borç yapılandırması konusunda varılan uzlaşı, Yunanistan'ın ihtiyaç duyduğu ikinci yardım paketi diliminin de önünü açmış durumda.

Ülke için kritik ay Temmuz. Yunanistan'ın Temmuz'da IMF'ye 300 milyon euro, Avrupa Merkez Bankası'na ise 2,3 milyar euro borç geri ödemesi yapması gerekiyor.

Yunan Maliye Bakanı Euclid Tsakalotos, toplantıda fikir ayrılıklarındansa fikir birliğinin baskın çıkmasının ümit verici olduğunu ifade etse de, hâlâ aşılması gereken zorlukların bulunduğunu vurguladı.

Syriza hükümetinin Meclis'ten geçirdiği son kemer sıkma tedbirleri ülkede çalışan kesimin ve emeklilerin büyük tepkisini çekmiş, sokak gösterilerinde polis ve protestocular çatışmıştı.

Yine son tedbir paketi yüzünden geçen hafta Yunanistan'da 3 gün süreyle genel greve gidilmişti.

Tsipras hükümetinin son 3 kemer sıkma tedbiri



Emekli maaşları Emekli maaşları tek tip hale getirildi, ek ödemeler kaldırıldı. 'Ulusal emekli maaşı' adı verilen yeni maaş, ayda 384 euro.Ayrıca dullara tanınan emekli maaşı hakları kısıtlandı, erken emekliliği engelleyecek düzenlemeler kabul edildi.Emekli maaşlarına harcanan kaynağın 2019'a kadar yüzde 2 azalması ve milli gelire oranının yüzde 15'e gerilemesi öngörülüyor.



Sosyal güvenlik Çalışan maaşlarından sosyal güvenliğe aktarılan kaynak yüzde 20 olacak. Bunun yüzde 13,3'ü işverenden, yüzde 6,7'si çalışandan kesilecek.Kendi işini yapanlar içinse gelecek 5 yılda kademeli olarak sosyal güvenlik katkısını yüzde 20'ye çıkarmaları istendi. Çiftçi ve avukat gibi meslek grupları da bu kesime dahil edildi.



Gelir vergisi Gelir vergisinden muafiyet sınırı yıllık net 9 bin 500 eurodan 8 bin euroya düşürüldü.Eskiden yıllık brüt 25 bin euro ve üzerindeki maaşlara uygulanan yüzde 22'lik gelir vergisi diliminin alt sınırı yıllık brüt 20 bin euro'ya çekildi.Üst vergi bandında ise yüzde 45'lik gelir vergisi, 40 bin euro ve üzerinde geliri olanlara uygulanacak. Eskiden bu sınır 45 bin euro idi.