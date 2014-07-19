AB'den ateşkes çağrısı

AB, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunu yaparken orantılı hareket etmesi ve her zaman sivilleri koruması gerektiğini belirtti.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de bir kumsalda öldürülen çocuklar gibi çok sayıda çocuğun da dahil olduğu çok fazla sivil ölüme şahit olunduğu kaydedilerek, "Bu tür olayları kesinlikle esefle karşılıyor ve hızla soruşturulmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi. İnsani yardıma tam ve engelsiz erişim yükümlülüğünün vurgulandığı açıklamada, gelişmelerin ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları daha acil kıldığı kaydedildi.

Bölgesel ortakların sürdürdüğü çabaların, özellikle de Mısır'ın inisiyatifinin memnuniyetle karşılandığını belirten AB, tüm taraflara gerilimi düşürme, şiddete ve sivil halkların acılarına son verme çağrısını yineledi.

Açıklamada, tüm İsrailliler ve Filistinliler için barış ve güvenliği güvence altına alacak kalıcı bir çözümün bulunması gerektiğine işaret edilerek, bu bağlamda AB'nin gerekli desteği vermeye hazır oldu belirtildi.

Rusya dışişleri bakanlığı'ndan açıklama

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı da, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, Gazze'deki durumun kötüleşmesinden derin endişe duyduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Moskova, Gazze'deki durumun daha da kötüye gitmesinden derin endişe duyuyor. Çatışmalarda, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı sivil halktaki kayıpların artması ayrıca endişe veriyor. Bu nedenle, tarafları bir kez daha askeri çatışmaların sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Rusya'nın gerek ikili gerekse de çoklu müzakereler yoluyla Gazze'de yaşanan krizin çözümü adına arayışlara katılmaya hazır olduğu kaydedildi. (AA)