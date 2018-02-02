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Dünya

AB'den Af Örgütü Temsilcisi Kılıç'ın serbest bırakılmaması ve TTB gözaltılarına tepki

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ile Avrupa Komisyonu üyesi Johannes Hahn imzasıyla ortak bir açıklama yayımlandı

02 Şubat 2018 19:58

Avrupa Birliği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Taner Kılıç hakkında tahliye kararının ardından tekrar tutuklama kararı çıkmasına ve Türk Tabipler Birliği'ne yönelik gözaltılara tepki gösterdi.

AB Dışilişkiler ve Güvenlik Politikalarından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın yayımladığı ortak açıklamada, Kılıç'la ilgili kararın ve Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) yönelik gözaltıların 'Türkiye'de hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne zarar veren endişe verici gelişmelerin yeni bir örneği olduğu' ifade edildi.

Ortak açıklamada ''Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Taner Kılıç hakkındaki tahliye kararının iptali ve TTB Yönetim Kurulu üyelerinin gözaltına alınması, Türkiye'de hukuk devletine, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına zarar veren endişe verici gelişmelerin son örneklerini oluşturuyor'' dendi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tahliye kararı verilen Kılıç, savcının itirazı üzerine yine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar tutuklanmıştı.

 

 

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