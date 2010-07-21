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Yaşam

AB'DEN 4.5 MİLYAR AVROLUK AR

21 Temmuz 2010 14:14

-AB'DEN 4.5 MİLYAR AVROLUK AR-GE HİBESİ ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, Ar-Ge projeleri, araştırmacı değişimi ve istihdamı gibi alanlarda 4.5 milyar Avroluk 50 yeni çağrı açıldı. TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programı olan 7. Çerçeve Programı kapsamında, 4.5 milyar Avroluk 50 yeni çağrı açıldığı belirtildi. 6-8 ay açık kalacak çağrılar kapsamında Ar-Ge projelerine, araştırmacı değişimine ve istihdamına, KOBİ'lerin Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanmasına ve araştırma merkezlerinin kapasitelerini geliştirmeye hibe desteği verileceği kaydedilen açıklamada, TÜBİTAK'ın ulusal koordinasyonunu yürüttüğü projelere Türk kuruluşlarla araştırmacıların Avrupalı paydaşlarla eşit koşullarda katılabileceği ifade edildi. Açıklamada, TÜBİTAK'ın www.fp7.org.tr adresinde duyurulan çağrılarda, öncelikli projelerin yanı sıra tüm bilimsel alanlarda sunulacak konu ve bağımsız projelere destek sağlanacağı bildirildi.

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