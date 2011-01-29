-AB'DEN "ŞİDDET DURSUN" ÇAĞRISI BRÜKSEL (A.A) - 29.01.2011 - AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy, Mısır'da akan kanın sona ermesi için şiddetin durması çağrısı yaptı. Van Rompuy, yaptığı yazılı açıklamada, "Tarih bize gösterdi ki eğer uygun ortam oluşursa şiddete ya da askeri önlemlere başvurulmadan diyalog da değişime yol açabilir" dedi. Bu nedenle şiddetin durması, siyasi tutuklular dahil gözaltına alınanların ve ev hapsinde tutulanların serbest bırakılması ve reform sürecine geçilmesi çağrısı yapan Van Rompuy, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in şeffaflık sözünün somut eyleme dönüştürülmesini istedi.