AB'de yaşlı nüfus korkusu

AB'de halen nüfusun yüzde 18'ini oluşturan 65 yaş sınırını aşanların 2050 yılında yüzde 29'a ulaşacağı tahmin ediliyor



AB Komisyonu'nun hazırladığı 2. Avrupa Demografi Raporu'nda, 27 üyeli AB'de 2008 yılı başında 495,4 milyon olan nüfusun yılda 1-2 milyon arasında değişen göçmenlerin katkısıyla 2050'de 515,3 milyona yükseleceği öngörüldü.



Rapora göre, aynı dönemde AB nüfusunun yüzde 28'ini oluşturan 0-24 yaş grubu yüzde 24'e ve yüzde 55'ini oluşturan 25-64 yaş grubu yüzde 47'ye inecek.



Nüfus yaşlanmasının önlenmesi istendi



Üye devletlerin, aileleri daha iyi destekleyerek, sosyal güvenlik kurumlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak,istihdamı ve verimliliği artırarak, daha fazla göçmen kabul ederek ve entegrasyonlarını sağlayarak nüfus yaşlanmasına karşı önlemler alması istenen raporda, 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1960'lara kadar süren nüfus patlamasının bugün emeklilik dönemine girdiğine işaret edilerek, "Bu gelişme AB'nin demografik yapısında dönüm noktası olacak. Nüfusun yaşlanması artık uzak bir geleceğe karşılık gelmiyor. Şimdiden başladı" denildi.



En kalabalık ülke Almanya



AB Komisyonu'na göre gelecek 42 yılda 27 AB üyesinden 16'sının nüfusu artarken 11 ülkeninki azalacak.



Halen 61,3 milyon nüfusuyla Almanya ve Fransa'nın ardından AB'nin 3'üncü kalabalık ülkesi olan İngiltere, 2050 yılında 74 milyon 506 binle ilk sıraya yükselecek.



82,2 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi Almanya ise aynı dönemde 7 milyona yakın kayıpla 74 milyon 491 bine inerek İngiltere'nin hemen ardına yerleşecek.



AB'nin ikinci büyük ülkesi konumundaki 61,9 milyonluk Fransa, 2050'ye kadar 71,04 milyona ulaşsa da üçüncü sıraya gerilemiş olacak.



Aynı dönemde, 59,5 milyonluk nüfusa sahip İtalya 61,2 milyona ve 45,3 milyonluk İspanya 53,3 milyona ulaşacak.



2008-2050 yılları arasında, 38,1 milyonluk Polonya'nın nüfusu 33,3 milyona ve 21,4 milyonluk Romanya'nın nüfusu 18,1 milyona gerileyecek.



AB Komisyonu'nun 2050 yılına kadar diğer üye ülkelerle ilgili nüfus tahminleri şöyle:



Hollanda 16,4 milyondan 16,9 milyona, Belçika 10,7 milyondan 12,2 milyona, Portekiz 10,6 milyondan 11,4 milyona, Yunanistan 11,2 milyondan 11,4 milyona, İsveç 9,2 milyondan 10,7 milyona, Avusturya 8,3 milyondan 9,1 milyona, İrlanda 4,4 milyondan 6,5 milyona, Danimarka 5,5 milyondan 5,9 milyona, Finlandiya 5,3 milyondan 5,4 milyona, Kıbrıs Rum kesimi 795 binden 1,25 milyona, Lüksemburg 482 binden 697 bine ve Malta 410 binden 415 bine çıkacak.



Çek Cumhuriyeti 10,3 milyondan 9,9 milyona, Macaristan 10,05 milyondan 9,1 milyona, Bulgaristan 7,6 milyondan 5,9 milyona, Slovakya 5,4 milyondan 4,9 milyona, Litvanya 3,4 milyondan 2,7 milyona, Slovenya 2 milyondan 1,9 milyona, Letonya 2,3 milyondan 1,8 milyona, Estonya 1,3 milyondan 1,2 milyona gerileyecek.

