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Dünya
Deutsche Welle

AB'de sığınmacılara kota sistemine onay

Avrupa Birliği (AB) üyesi içişleri bakanları 120 bin sığınmacının kota sistemiyle diğer üye ülkelere dağıtılması konusunda uzlaşmaya vardı. 4 ülkenin karşı çıktığı plan, oy çokluğuyla kabul edildi.

23 Eylül 2015 12:08

Kota sistemi planı, 120 bin sığınmacının iki yıl içinde aşamalı olarak dağıtımını
öngörüyor. İlk aşamada sığınmacı akınından en çok etkilenen İtalya ve Yunanistan'da
bulunan 66 bin sığınmacı diğer üye ülkelere dağıtılacak.

Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya ve Macaristan plana "hayır" oyu verdi.
Finlandiya çekimserliği yeğledi.

En çok sığınmacı Almanya'ya

En çok sığınmacı 17 bin 36 ile Almanya'nın payına düşüyor. Fransa 12 bin 962,
İspanya 8 bin 113, Polonya 5 bin 82, Hollanda 3 bin 900 sığınmacı alacak.

Çek Cumhuriyeti bin 591, Romanya 2 bin 475, Macaristan bin 294 sığınmacıya
kapısını açacak. Slovakya 802 sığınmacı kabul edecek. Slovakya Başbakanı Robert
Fico planın uygulanmasına direneceklerini açıkladı. Sığınmacı akınıyla mücadele
eden Hırvatistan 568 mülteci alacak.       

Kota planı 28 üye ülkeden 23'ünü kapsıyor. AB'nin göç politikalarına katılmayan
İngiltere, Danimarka ve İrlanda dağıtımın dışında tutuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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