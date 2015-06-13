AB'den Türkiye'deki liderlere telefon

Mogherini, liderleri kutladı, AB'nin yeni hükümetle işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, seçimlerin ardından AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aradı.

Mogherini'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi'nin "Seçimlerin ardından Türkiye'deki siyasi parti liderlerini aramakta olduğu" ve halihazırda 3 liderle görüştüğü belirtildi.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ı tebrik eden Mogherini'nin yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili atılacak müteakip adımları sorduğu ve yeni hükümetle, Türkiye-AB ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve genişletilmesi için işbirliğine ve ortak uluslararası meydan okumalara karşı daha yakın çalışmaya hazır olduklarını vurguladığı kaydedildi.