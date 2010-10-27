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Dünya

AB'de Lizbon anlaşması krizi

AB'nin işleyişiyle ilgili yeni düzenlemeler getiren Lizbon anlaşmasını değiştirme planları birlik içinde gerginliğe neden oldu

27 Ekim 2010 03:00

T24 - Almanya ile Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin işleyişiyle ilgili yeni düzenlemeler getiren Lizbon anlaşmasını değiştirme planları birlik içinde gerginliğe neden oldu. 

Değişiklik önerileri, ulusal borçlar konusundaki kuralların sıkılaştırılmasını öngörüyor. BBC Türk'te yer alan haber şöyle:


Avrupa Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Viviane Reding, yıllar süren sancılı bir onay süreci ardından geçen sene yürürlüğe giren anlaşmada değişiklikten söz etmenin "sorumsuzca" bir davranış olduğunu söyledi.

Fransa'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Pierre Lellouche, bugün Reding'e yanıt verdi ve Lüksemburglu siyasetçinin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Reding daha önce de Fransa'nın çingeneleri sınırdışı etme kararına sert tepki göstermiş ve bunu İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Nazi uygulamalarına benzetmişti.

Mali kuralları ihlal eden ülkeleri cezalandırma önerisiAlmanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de Perşembe günü yapılacak zirvede AB liderlerini anlaşmada değişikliğe ikna etmeye çalışacağını söyledi.

Merkel, Alman Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, sürdürülemez boyutlardaki borçların euro bölgesinde mali istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Önerilen değişiklik kapsamında borç seviyesi gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 60'ını geçen ülkelere yaptırım uygulanması isteniyor.

Böylece Yunanistan'dakine benzer bir krizin tekrarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

18 Ekim'de Paris'le Berlin arasında Fransa'nın Deauville bölgesinde varılan anlaşmada, Avrupa Birliği'nin mali kurallarını ihlal eden ülkelerin oy haklarının askıya alınabileceğinden de söz edilmişti.



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