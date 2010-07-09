'AB'de kimsenin lobiciliğini yapmayız'

T24- Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik görüşmelerini değerlendirirken, "Türkiye’nin AB’ye doğru yürüyeceği yol çok uzun" yorumunu yaptı.



Mladenov, özel bir televizyon kanalında gazeteci Georgi Koritarov’un sunduğu "Svobodna Zona" (serbest bölge) adlı programa katılarak, Bulgaristan’ın dış politikasındaki önceliklerini anlattı.



Konuşmasında Türkiye’ye geniş yer veren Mladenov, Türkiye’nin AB üyeliği için önünde uzun bir yol bulunduğunu söyledi.



Mladenov, AB ile yapılan üyelik görüşmelerinin Türkiye’de olumlu gelişmelere neden olduğunu kaydederek, "Türkiye’de artık insan hakları daha iyi korunuyor ve siyasi tartışmalarda daha büyük bir açıklık yaşanıyor" dedi.



Türkiye’nin AB üyeliği konusunda bugün karar veya tavır almanın bir anlam taşımadığını söyleyen Mladenov, "Nihai karar bugün ya da yarın alınmayacak. 15 veya 20 yıl sonra olacak bir şey konusunda bugün konuşmayalım" ifadesini kullandı.



Mladenov, AB’ye en yeni üye ülkesi olarak Bulgaristan’ın başka bir ülkenin üyeliğine karşı çıkacak son ülke olacağının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "AB, Türkiye ile üyelik görüşmelerine başlama kararı aldığına göre, AB üyesi olarak hepimiz bu gelişmeye iyi niyetle yaklaşmalıyız. Türkiye ile görüşmeler tamamlandıktan sonra, AB üyeliği konusunda son kararı yine Türkiye’nin kendisi verecek." -



BULGARİSTAN LOBİCİLİK YAPAMAZ



Mladenov, Bulgaristan’ın AB önünde kimsenin üyeliği konusunda lobicilik yapamayacağını söyledi.



Koritarov’un, geçmişte Bulgaristan’ın NATO üyeliği söz konusu olduğunda TBMM’de destek için özel karar alındığını hatırlatması üzerine Mladenov, NATO ile AB’nin birbirinden çok farklı iki örgüt olduğu yanıtını verdi.



Mladenov, "AB’de kimsenin lobiciliğini yapamayız" diyerek, NATO ve AB’ye üyelik kriterlerinin birbirinden çok farklı olduğunu, AB’nin tüm aday ülkelere aynı kriterleri uyguladığını ileri sürdü.



Mladenov, Balkanlar’da tüm komşu ülkelerin AB üyesi olmasını istediğini bildirdi.



TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİ



Dışişleri Bakanı Mladenov, Türkiye İsrail ilişkilerine de değinerek, bu ilişkilerdeki krizle ilgili Türkiye’nin tavrını "biraz abartılı" bulduğunu söyledi.



Mladenov, Türkiye’nin İsrail ile eski stratejik ortaklığının bölgenin güvenliği için kilit rol oynadığını belirterek, "Türkiye ile İsrail arasındaki stratejik ortaklığının bozulması tüm bölgenin güvenlik riskini artırmaz mı" sorusunun sorulabileceğini ifade etti."