AB'de kalp hastalıklarından ölümler 'yarıya indi'

Helen Briggs

BBC News



Yeni bir araştırmaya göre, 1980'lerin başından bu yana koroner kalp hastalığından ölüm oranları, hemen tüm AB ülkelerinde yarı yarıya azaldı.

İngiltere’de yapılan çalışma, çoğu ülkede obezite ve diyabetin yükselmesine rağmen, her yaştan kadın ve erkekte ölümlerin istikrarlı şekilde azaldığını gösteriyor.

Ancak, uzmanlar Avrupa'nın farklı ülkeleri arasında büyük farklılıklar olduğu konusunda da uyardılar.

Koroner kalp hastalığı İngiltere'de en çok can kaybına neden olan hastalık.

Her beş erkek ve sekiz kadından biri bu hastalıktan ölmekte.



Risk faktörleri



Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışmada, 1980 ve 2009 arasında dört yaş grubundan erkek ve kadınlar arasında koroner yetmezlikten ölümlere bakıldı.

İncelenen yaş grupları 45 yaş altı, 45-54 arası, 55-64 arası ve 65 yaş üzeri...

Oxford Üniversitesi'nde İngiliz Kalp Vakfı Sağlık Teşviki Araştırma Grubu'na bağlı bir ekip tarafından yapılan araştırmada, tüm yaş grupları birlikte incelendiğinde ölümlerde sürekli bir düşüş olduğu görüldü.

Ancak tek tek ülkeler arasında önemli farklılıklar var.



Araştırmacılar, diyabet ve obezite ile bazı ülkelerde artan sigara kullanımı gibi yükselen risk faktörlerinin, gelecek yıllarda kalp hastalığı ölümleri üzerinde etkisi olabileceği uyarısında bulunuyor.

Son otuz yılda Danimarka, Malta, Hollanda, İsveç ve İngiltere'de her iki cinsin de ölüm oranlarında en büyük düşüş görülüyor.



'Hâlâ çok fazla'



İngiliz Kalp Vakfı CEO'su Simon Gillespie, kalp hastalığından ölümlerde iyileşme olsa bile "kutlamalara başlamak için çok erken olduğunu" söyledi.

"İngiltere'de iki milyondan fazla kişi koroner kalp hastalığı mücadele ediyor, bizim laboratuvarlarda yaptığımız çalışmalar büyük bir fark yaratmış olsa da, bunun iki milyondan fazla kişiye bir faydası dokunmamış demektir" diye ekledi.

Gillespie, "Koroner kalp hastalığının hâlâ İngiltere'nin en büyük tek katili olduğu gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Hiç kimsenin kalp hastalığı nedeniyle erken ölmemesini garanti altına alana dek çabalarımızda devam etmeliyiz" diyor.