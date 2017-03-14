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BBC Türkçe

AB'de işyerlerinde başörtüsü yasağına yeşil ışık

AB'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, işverenlerin çalışanlarına başörtüsü yasağı getirebileceğine dair bir karar aldı. Şirket içi kuralın tüm çalışanları kapsayacak şekilde "bütün siyasi, felsefi ya da dini simgelere yönelik" olması ge

14 Mart 2017 15:57

Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, birlik üyesi ülkelerde işverenlerin çalışanlarının, "görülebilir bir şekilde herhangi bir siyasi, felsefi ya da dini simge taşımalarını" yasaklayabileceğine hükmetti.

Lüksemburg merkezli mahkemenin kararı başörtüsünü de kapsıyor.

Ancak mahkeme yasağın tüm çalışanların "tarafsız bir şekilde giyinmesini" gerektirecek şirket içi kurallara dayanması gerektiğini vurguladı.

Böyle bir yasağın bir müşterinin talebi üzerine getirilemeyeceği de kararda yer aldı.

Avrupa Adalet Divanı'nın, Belçika ve Fransa'da iki çalışanın başörtülerini çıkarmayı reddettikleri için işten atılmaları nedeniyle dava açmaları üzerine aldığı belirtiliyor.

Mahkeme daha önce iş yerinde başörtüsü takılmasına ilişkin bir karar almamıştı.

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