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Ekonomi

AB'de İngiltere yalnız adam BRÜKSEL (A.A)

09 Aralık 2011 18:32

-AB'de İngiltere yalnız adam BRÜKSEL (A.A) - 09.12.2011 - AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, 27 üyeli AB'de 17 ülkenin dahil olduğu Avro Bölgesi'nin öncülük ettiği yeni hükümetlerarası anlaşmayı İngiltere dışındaki tüm AB üyelerinin imzalamayı düşündüğünü söyledi. Van Rompuy, AB zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Avro Bölgesi'nde parasal birliğin ardından mali birliğin yolunu açacak ve bütçe açıklarını indirmeyen ülkelere otomatik yaptırımlar getirecek yeni hükümetlerarası anlaşmaya ihtiyaç duyulmasında, İngiltere'nin AB'nin mevcut anayasası Lizbon Anlaşması'nda değişikliğe yanaşmamasının etkili olduğunu dile getirdi. Yeni anlaşmanın müzakerelerinin 3 ay alacağı ve bazı ülkelerde referanduma götürülebileceği belirtiliyor.

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