AB'de fon kısıtlama önerisi ve vize sorunu ile dolar 3.80 lirayı gördü

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Zirvesi\'nde, Türkiye’ye tam üyelik hazırlıkları için verilen yardımların kısıtlanması için öneri verilmesi ve ABD ile süren vize sorunu nedeniyle dolar küresel pisalarda 3.8081 liraya kadar yükseldi.

Dolar daha sonra 3.75 - 3.76 lira aralığına çekilirken, euro da 4.44 - 4.445 lira aralığında işlem görmeye başladı.

Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen AB Zirvesi\'nde verilen kısıtlama önerisi, daha önce Türkiye\'ye verilmesi planlanan 217 milyon euroluk desteklerin 80 milyon euro kısıtlanmasını öngörüyor. Bugün yapılması beklenen oylamada önerinin benimsenmesi durumunda, bu miktarın 50 milyon euroluk bölümü derhal kesilecek, kalan 30 milyon eurolu kısıntı da daha sonraki dönemde uygulanacak.