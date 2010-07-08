-AB'DE 91 BANKA STRES TESTİNDEN GEÇİRİLİYOR LONDRA (A.A) - 07.07.2010 - Avrupa Birliği bankalarının yüzde 65'ini oluşturan 91 banka ''stres testi''nden geçiriliyor. Avrupa Birliği bankacılık denetleme kurumları ve merkez bankaları temsilcilerinin oluşturduğu Avrupa Bankacılık Denetim Komitesinden (CEBS)yapılan açıklamada, bankaların sistemlerinin sağlığının test edildiğini belirtti. Sonuçlar, hem toplu hem de her bir banka için 23 Temmuzda açıklanacak. Almanya'nın Deutsche Bank AG'sinden, Malta'nın Bank of Valletta'sına kadar Avrupa'nın bankacılık sektörünün yüzde 65'i testten geçirilmiş olacak. CEBS internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasında, ''tatbikatın, genel çerçevede kabul edilmiş makroekonomik senaryoların kullanımı suretiyle teker teker banka temelinde uygulandığı'' belirtildi.